Os vereadores João do Joaninho (PSB), Marlon Siqueira (MDB) e Cido Reis (PCdB) se reuniram na última sexta-feira (21) com moradores do distrito de Monte Verde e das localidades de Pires, Privilégio, Grotão, Goiabinha e Goiabal. Eles discutiram as alterações nos horários de ônibus da região. Os vereadores anunciaram que agendarão uma reunião na Prefeitura na próxima semana para discutir a situação.

Durante a reunião, os moradores demonstraram divergências sobre as alterações. Segundo alguns, houve acordo e uma parcela dos moradores está satisfeita com a alteração. Por outro lado, há um grupo que reclama de falta de comunicação e de diálogo por parte da administração municipal antes das mudanças ocorrerem. E apresentaram um abaixo-assinado pedindo o retorno dos horários. Eles querem reuniões nas localidades antes da implantação dos novos horários.

Os vereadores propuseram que seja apresentada uma lista com os horários de maiores insatisfações e necessidades. Segundo os vereadores, a situação será levada para uma reunião com a Prefeitura nesta semana.