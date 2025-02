Um motociclista de 39 anos faleceu após cair de uma altura de cerca de 10 metros do Viaduto Roza Cabinda, localizado no centro de Juiz de Fora. O acidente aconteceu na noite do último sábado (22), quando ele perdeu o controle da moto ao realizar a curva para acessar a Avenida Francisco Bernardino. A moto colidiu com a mureta do viaduto, e o motociclista caiu na pista abaixo.

Após a queda, o homem foi resgatado com vida e levado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Apesar dos esforços médicos, a Secretaria de Saúde do município confirmou sua morte na manhã de segunda-feira (24). O motociclista apresentava fraturas expostas em uma das pernas e no braço, além de sofrer traumatismo craniano leve. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, e os primeiros atendimentos foram realizados pela equipe do Samu-Cisdeste.

