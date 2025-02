Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo a moto dele e um carro na tarde desta segunda-feira (24) , na Avenida dos Andradas, no Morro da Glória, no em Juiz de Fora. O acidente causou congestionamento na área. O trânsito no local foi desviado, conforme informado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU). O trânsito foi liberado por volta das 15h30, após o acidente.

Segundo o Samu-Cisdeste, os veículos se chocaram, e o motociclista sofreu ferimentos graves, com feridas profundas na perna direita e na região da costa, além de exposição óssea na tibia.

O primeiro atendimento foi realizado por uma ambulância particular, e logo depois o Samu-Cisdeste assumiu o caso, levando a vítima ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para atendimento especializado.

