Os Cursos Populares para Concursos (CPC) estão com vagas abertas para uma turma preparatória voltada ao processo seletivo do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste). As aulas acontecem no período da manhã, das 7h30 às 11h50, sempre às terças e quintas-feiras, e as vagas são para início imediato.

O CPC oferece preparação gratuita para diversos processos seletivos, incluindo o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) - módulos I, II e III, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), concursos públicos e cursos livres de inglês e espanhol. As atividades são realizadas na sede do CPC, localizada na rua Marechal Deodoro, 230 - 3° andar, no centro de Juiz de Fora.

Os interessados em ocupar as vagas remanescentes na turma do IF Sudeste ou em participar da lista de espera para os demais cursos devem se cadastrar por meio do Formulário de Inscrição on-line ou presencialmente na sede do CPC. É fundamental que os candidatos preencham os dados corretamente para evitar imprevistos no processo seletivo.

