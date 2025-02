Para aqueles que desejam viver o Carnaval de uma maneira diferente, com momentos de oração, louvor e reflexão espiritual, a Arquidiocese de Juiz de Fora oferece várias opções de retiros entre os dias 1º e 4 de março. Confira a programação:

Desperta para Cristo

Onde: Santuário Santa Luzia

Quando: 1º a 4 de março

Tema: "Desperta para a esperança, Deus mora em ti"

Este retiro oferece momentos de espiritualidade profunda, começando com a Santa Missa e a oração do Terço da Misericórdia. O evento inclui lanche e jantar durante os quatro dias, com a opção de adquirir um abadá para o último dia. Entre os participantes, estão o Ministério Jovens Sarados no Espírito, o Ministério Oasis de Mogi das Cruzes e outros grupos dedicados à fé.

Valor: R$20,00 (inclui alimentação), R$30,00 para abadá.

Maranathá

Onde: Colégio Católico Comunidade Resgate, Bairro Costa Carvalho

Quando: 1º a 4 de março, com encerramento no dia 4 às 16h

Tema: "Maranathá" (Vem, Senhor Jesus)

O retiro proporciona momentos intensos de espiritualidade e oração, com animação e reflexão. A inscrição inclui alimentação e banho.

Valor: R$195,00

Requisitos: Participação para adolescentes a partir de 16 anos.

Inscrições: Presenciais ou por formulário eletrônico. Mais informações pelo telefone (32) 3250-6000.

Renascer

Onde: Colégio Stella Matutina

Quando: 2 a 4 de março, a partir das 8h30

Tema: "Se creres, verás a glória de Deus"

Este retiro, realizado pela Comunidade Shalom, oferece uma programação de oração e formação espiritual. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia.

Entrada: Gratuita.

Oásis de Carnaval

Onde: Colégio Santos Anjos, Vitorino Braga

Quando: 2 a 4 de março, começando às 8h no domingo

Tema: "Senhor, a quem iríamos nós?"

O retiro da Renovação Carismática Católica (RCC) oferece momentos de oração, formação espiritual e atividades para crianças de 6 a 14 anos, com um espaço exclusivo para brincadeiras evangelizadoras. O evento também é gratuito, com a opção de compra de alimentação no local.

Entrada: Gratuita.