Nesta quinta-feira (27) será realizada mais uma edição do projeto “Coleta Seletiva na Praça”. Das 8h às 16h30, a Praça da Estação, em Juiz de Fora contará com um ponto de recolhimento de materiais sólidos recicláveis, como: papel, plástico, vidro, metal e eletrônicos, além de óleo de cozinha usado. A iniciativa integra as ações de sustentabilidade desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), e conta com parceria das associações de catadores de materiais recicláveis conveniadas.

Coleta seletiva

O Demlurb já disponibiliza o serviço de coleta seletiva para 100% dos domicílios da cidade de Juiz de Fora, além de promover campanhas de incentivo para a população a realizar a coleta seletiva. Confira a rota da coleta na sua rua.

Os resíduos secos originários da coleta são encaminhados para as associações de catadores de materiais recicláveis conveniadas com o departamento. Dessa forma, a atividade contribui na geração de renda dos agentes ambientais e suas famílias, movimentando a economia do município.

Confira o que pode ser descartado:

- Papel: folhas de papel, jornal, revista, papelão, cartolina, embalagem Tetra Pak (caixinha de leite);

- Plástico: isopor, potes e tampas, garrafas plásticas, garrafas PET, frascos de material de limpeza, frascos de produtos de higiene e beleza, brinquedos, baldes, material em PVC;

- Vidro: copos, garrafas, embalagens de molho e potes de vidro;

- Metal: latinhas de alumínio, latas de aço (de óleo, de molho de tomate, de sardinha…), ferragens, esquadrias, arames;

- Eletrônico: cabos, pilhas, lâmpada de LED, televisores, carregadores, baterias, aparelhos celulares, CDs;

- Óleo de cozinha: será disponibilizado um espaço para o descarte do óleo usado.



Recomendações para o descarte dos materiais:



- É aconselhável limpar embalagens de plástico e isopor que estejam com restos de comida, como marmitex e caixas de leite;

- A melhor opção para descarte do óleo de cozinha é na garrafa PET bem fechada, para evitar vazamentos;

- Caso o vidro esteja quebrado, leve-o dentro de uma garrafa PET ou caixa de papelão.