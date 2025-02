No final da tarde do dessa terça (25), uma ocorrência de afogamento mobilizou a guarnição de bombeiros militares na represa do Bairro São Pedro, em juiz de Fora. De acordo com testemunhas, o jovem de 26 anos estava jogando bola na margem da represa, quando a bola caiu na água. Ao tentar recuperá-la, ele entrou na represa, mas, por motivos ainda não esclarecidos, não conseguiu voltar à margem e acabou se afundando.

A equipe de bombeiros chegou ao local em aproximadamente 30 minutos e iniciou as buscas na área indicada. Três militares adentraram a represa e, após intensas buscas subaquáticas, localizaram o jovem a uma profundidade de cerca de 2,5 metros, a 15 metros da margem. A vítima foi retirada da água e, no local, os bombeiros iniciaram os procedimentos de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), visando estabilizar seu quadro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e chegou para reforçar o atendimento médico, realizando o suporte avançado de vida em conjunto com os bombeiros. Foram adotadas todas as manobras médicas possíveis, incluindo o uso de desfibrilador, administração de medicamentos e mais tentativas de reanimação. O esforço conjunto durou cerca de duas horas, mas, infelizmente, apesar de todos os esforços, o jovem não resistiu.

O óbito foi confirmado no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

Afogamento