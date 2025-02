Na manhã desta terça-feira (27), uma batida entre um carro e um caminhão aconteceu na BR-267, nas proximidades da entrada do Condomínio Tamboré, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência e prestar socorro à vítima.

No local, os bombeiros constataram que o motorista do carro, um homem de 49 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Ele recebeu avaliação e atendimento da equipe de resgate, mas não houve necessidade de encaminhamento para uma unidade hospitalar.

Além do atendimento à vítima, os bombeiros também realizaram a limpeza da pista para conter o vazamento de óleo e evitar novos acidentes, além de eliminar riscos de incêndio. Não houve interdição da via.

As causas do acidente não foram informadas até o momento. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência e tomar as providências necessárias.