A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa quarta-feira (26), em Juiz de Fora, Zona da Mata, um homem de 34 anos que estava foragido após tentar matar a ex-companheira, de 26, a facadas. O crime ocorreu no último dia 11, dentro de uma escola localizada no bairro Igrejinha. Após o ataque, o suspeito fugiu do local.

Diante dos fatos, a PCMG instaurou procedimento investigativo e solicitou a prisão preventiva do suspeito, cumprida pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) ontem.

Após a prisão, o homem foi submetido a exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.