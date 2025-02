As inscrições para os 30º Jogos Intercolegiais de Juiz de Fora foram abertas nesta sexta-feira (28) pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura de Juiz de Fora. As escolas interessadas em participar devem realizar o procedimento de inscrição de forma online, por meio do site da Prefeitura, na aba Prefeitura Ágil, seção Protocolos. O passo a passo para a inscrição está detalhado em anexo no portal.

De acordo com as regras do Regulamento Geral, a inscrição precisa ser assinada digitalmente pela direção da escola. Caso um representante realize o processo, o formulário deverá ser impresso, assinado e carimbado pela direção, e posteriormente digitalizado e anexado ao protocolo correspondente.