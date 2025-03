Um incêndio em veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde deste domingo (02), no anel viário da UFJF, próximo à Faculdade de Direito.

Segundo o motorista, ele dirigia pela via quando percebeu fumaça saindo do motor de seu Fiat Siena. Ao buscar um local seguro para estacionar e verificar a situação, foi alertado por pedestres sobre um princípio de incêndio. Apesar da tentativa de populares de conter as chamas com extintores, o fogo persistiu.

O calor intenso acabou afetando dois veículos que estavam estacionados nas proximidades. Um Fiat Palio, posicionado à frente do Siena, teve danos na pintura e derretimento de partes plásticas próximas à placa. Já um Volkswagen Gol, estacionado atrás, foi atingido por fuligem, o que pode ter comprometido sua pintura.