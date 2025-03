Uma colisão traseira entre um caminhão e um automóvel resultou em um incêndio na BR-267, nas proximidades do bairro Floresta, na tarde do dia (1º) de março. O impacto fez com que o automóvel pegasse fogo imediatamente, mas todos os ocupantes conseguiram sair do veículo antes que as chamas se alastrassem. A ocorrência foi registrada, às 15h.

Conforme o Corpo de Bombeiros, no automóvel, havia três ocupantes. Duas passageiras sofreram escoriações leves e foram atendidas pela equipe da Unidade de Suporte Básico (USB 01). No caminhão, que transportava óleo diesel, estavam dois ocupantes, que não tiveram ferimentos. A carga do veículo não foi atingida pelas chamas.

As guarnições dos Bombeiros, ao chegarem ao local, encontraram o automóvel completamente tomado pelo fogo, que também atingia a vegetação à margem da rodovia. Para controle da situação, a via foi totalmente interditada, e os bombeiros iniciaram o combate às chamas com duas linhas de ataque, utilizando aproximadamente 4.000 litros de água para a extinção do incêndio. O veículo foi totalmente consumido pelo fogo, mas a propagação para a vegetação foi contida.

Após o rescaldo, a rodovia foi liberada para o tráfego. A Polícia Militar esteve presente, assumindo o controle do trânsito e as demais providências cabíveis.