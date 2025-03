Após ação policial durante apresentação do Bloco da Benemérita na noite de sábado (1°), na Praça Antônio Carlos, em Juiz de Fora, a agremiação publicou uma 'nota de repúdio' (na íntegra abaixo) em seu perfil no Instagram pedindo ação das autoridades sobre o uso de spray de pimenta e gás lacrimogêneo durante o bloco. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra foliões caídos no chão passando mal depois de serem atingidos pelo spray por policiais militares. Na gravação (veja acima), algumas pessoas são filmadas deitadas no chão, recebendo ajuda de outros participantes do bloco.

A MC Xuxu, artista transexual, e Gustavo, de 31 anos, organizadores do bloco foram liberados por volta de 2h do domingo (2), após serem detidos e encaminhados para a delegacia, durante a mobilização policial. A artista postou mensagem em seu perfil no Instagram, tranquilizando seus seguidores. "agradeço todas as mensagens de apoio e carinho, depois volto pra me pronunciar e explicar de fato o acontecido".

No vídeo a fotógrafa do bloco, Paula Duarte, relata que os policiais dispersaram o bloco com spray de pimenta no palco, onde tinha muitas mulheres e crianças. "Eu estava no palco, ele me chutaram por baixo, onde a câmera não pega. MC Xuxu e Gustavo foram levados presos, organizadores do evento, duas pessoas trans, deram uma coronhada nas costas do Gustavo".

Ela relatou ainda que o incômodo dos policias teria começado cedo, quando os foliões gritaram contra o ex-presidente Bolsonaro. "A live que fiz mais cedo a Xuxu estava presa dentro do camarim, a gente não podia entrar, estávamos muito desesperadas. Os policiais tiraram a identificação durante a operação, quando eu questionei, ele tampou, ele só colocou a credencial com o nome dele quando foram retirar a Xuxu algemada, mesmo a Xuxu não apresentando nenhuma reação, só estava muito preocupada com o Gustavo, que saiu ferido".

O Portal Acessa.com entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar para ter acesso ao registro da ocorrência, mas ainda não obteve retorno.

Prefeitura de Juiz de Fora manifestou com nota no Instagram

"A Prefeitura de Juiz de Fora deplora o uso desnecessário de violência, praticada ontem, 1º de março, no policiamento da Praça Antônio Carlos, faltando 10 minutos para o encerramento da atividade carnavalesca ali em curso. Foliões e suas famílias (inclusive crianças) foram vítimas do uso de gás de pimenta e de violência desproporcional, o que levou muitas pessoas a procurarem os serviços de saúde. Contamos com as forças de segurança pública para promover a paz social e garantir que todos os eventos programados de forma conjunta com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros possam ter continuidade, com tranquilidade e alegria, como é direito da população de Juiz de Fora".

Nota de Repúdio - Bloco Benemérita



Vídeo na íntegra

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Duarte (@ppaula.duarte)

Tags:

Carnaval | Polícia | Polícia Militar | Violência