O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em um pasto na noite de terça-feira (4), no Bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora. Conforme a corporação, as chamas ameaçavam edificações e gerou muita fumaça no entorno do local.

Os militares foram acionados, por volta das 21h, e interviram o fogo com o uso de técnicas de combate a incêndio florestal, com êxito no controle e extinção do incêndio.

Mesmo fora do período de seca, os bombeiros advertem quanto ao risco de realizar queimadas que possam sair de controle, lembrando que a ação é considerada um crime.

Não foi possível determinar o que iniciou o incêndio.

