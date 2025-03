A Associação Comercial e Empresarial de Juiz de Fora (ACE-JF), por meio da Câmara da Mulher Empreendedora (CME-JF), promoverá uma ação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher, no próximo sábado, 8 de março, das 10h até às 12h, no Cine Theatro Central. O evento tem como objetivo fortalecer a rede de apoio às mulheres empreendedoras da cidade, além de incentivar a capacitação e o protagonismo feminino no setor empresarial.

Fortalecimento do empreendedorismo feminino

A programação inclui uma caminhada pelo Calçadão da Rua Halfed, durante a qual a diretoria da CME-JF visitará os comércios locais para estreitar laços e oferecer suporte às empresárias. Durante a mobilização, serão distribuídos brindes e realizados cadastros de mulheres interessadas em integrar a ACE-JF. Entre os benefícios oferecidos às associadas, destacam-se capacitações, mentorias, networking e melhores oportunidades de crédito.

Para Denise Rezende, presidente da CME-JF, a iniciativa representa um importante passo na valorização das mulheres empreendedoras. "A criação deste espaço dentro de uma instituição tão relevante como a Associação Comercial reforça o avanço feminino na sociedade e a importância de um canal específico para atender às demandas das empresárias locais", afirmou.

Os desafios e oportunidades do comércio local

O centro comercial de Juiz de Fora se destaca por suas galerias interligadas, que formam um verdadeiro shopping a céu aberto. No entanto, muitos desafios ainda são enfrentados pelas empreendedoras, como a necessidade de qualificação, gestão eficiente e tomada de decisões estratégicas.

"Muitas empreendedoras ainda delegam decisões importantes porque não se sentem preparadas. Nosso papel é capacitá-las para que assumam seus espaços com confiança e autonomia", explica Denise Rezende.

Sobre a Câmara da Mulher Empreendedora

Criada pela ACE-JF, a CME-JF segue a tendência de grandes centros ao fomentar a participação feminina no empreendedorismo. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional, facilitar o acesso a crédito e criar um ambiente de negócios mais inclusivo para mulheres.

Por meio de programas de capacitação técnica, as empreendedoras desenvolvem habilidades de gestão e liderança, enquanto parcerias estratégicas garantem linhas de crédito com condições diferenciadas, proporcionando o suporte financeiro essencial para o crescimento dos negócios liderados por mulheres.