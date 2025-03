Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus ocorreu na manhã desta quinta-feira (6), em Juiz de Fora, na hoje na Av. Rio Branco. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista, de 25 anos, sofreu trauma facial, com corte no queixo, além de dores no ombro, canela e tórax direito. Embora tenha perdido a consciência inicialmente, estava lúcido e orientado ao ser atendido.

A vítima foi imobilizada e levada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Não há informações sobre o estado de saúde do jovem. A via ficou parcialmente interditada por alguns minutos, mas o tráfego já foi normalizado.

