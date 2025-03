A Cesama anunciou a ampliação do cronograma para a substituição de hidrômetros em Juiz de Fora, com previsão de execução ao longo de todo o mês de março. O objetivo do serviço é garantir maior precisão na medição do consumo de água e nos índices de perdas hídricas. O processo é gratuito para os usuários.

De acordo com a Portaria nº 155/2022 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a troca dos hidrômetros é recomendada a cada sete anos devido à vida útil do equipamento.

Cronograma da substituição

A Cesama divulgou a programação para as substituições, dividida por regiões conforme o mapa da companhia:

7 e 8 de março - Região 11 (Leste): Alto Bairu, Bairu, Bonfim, Jardim Bom Clima, Bom Clima, Manoel Honório, Marumbi, Nossa Senhora das Graças, Parque Guarani, Progresso, entre outros.

10 e 11 de março - Região 15 (Norte): Barbosa Lage, Francisco Bernardinho, Jardim Natal, Jóquei Clube, Milho Branco I e II, Encosta do Sol, Amazônia, Vivendas da Fontes, entre outros.

12 a 15 de março - Região 18 (Norte): Barreira do Triunfo, Benfica, Distrito Industrial I e II, Val Paraíso, Vila Esperança I e II, Dias Tavares, Ponte Preta, entre outros.

17 a 22 de março - Região 19 (Oeste): Alphaville, Alto dos Pinheiros, Borboleta, Bosque do Imperador, Caiçaras I e II, Cidade Universitária, Nova Vida, Residencial Alvim, entre outros.

24 a 29 de março - Região 08 (Leste): Aracy, Costa Carvalho, Jardim do Sol, Santa Cândida, Santos Anjos, Vitorino Braga, entre outros. Também serão contemplados trechos das avenidas Sete de Setembro e Brasil e de ruas do Centro.

31 de março - Região 09 (Leste): Bom Jardim, Grajaú, Linhares, Manoel Honório, Nossa Senhora Aparecida, São Tarcísio, Vila Santa Rita de Cássia, Vitorino Braga, Três Moinhos, entre outros.