Será construída uma nova ponte no Bairro Carlos Chagas, na ligação entre as ruas Eunice Weaver e Helena Bitencourt. De forma preventiva, a ponte está interditada pela Defesa Civil desde a última sexta-feira (28).

Logo após a interdição, foram iniciadas as primeiras intervenções no local. Equipes técnicas da Secretaria de Obras (SO) e da Defesa Civil identificaram que, para garantir a segurança da população, será necessário uma obra mais complexa do que a prevista na primeira análise.

Como explica a secretária de Obras, Bruna Ferreira da Rocha, será elaborado de um projeto de engenharia. “Inicialmente, pensamos em fazer um reforço na estrutura existente, mas verificamos que vários caminhões trafegam com sobrecarga acima do permitido. Por isso, há a necessidade de construir uma nova ponte para garantir a segurança da população”.

Defesa Civil prioriza segurança da população

O subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Luís Fernando Martins, explicou que a Defesa Civil constatou a instabilidade das duas margens próximas à estrutura da ponte. “Essas instabilidades geram riscos tanto para a população que reside quanto para a população que utiliza essa via. Dessa forma, é indispensável a estabilização dessas margens laterais com o objetivo de garantir a segurança de toda a população”.

O que será feito?

Como explica a secretária de obras, será realizada uma série de intervenções na região afetada. “A princípio, serão executadas as contenções das margens do córrego, a fim de garantir a estabilidade da via para o maquinário pesado executar a obra. Posteriormente, será feita uma nova pista e uma nova ponte, inclusive com a possibilidade de alargamento da mesma, que é uma demanda da população. Para a execução de obras dessa complexidade, é necessária a elaboração de um robusto projeto de engenharia, o que já foi iniciado. Tão logo eles sejam concluídos, as obras já vão começar”, destacou Bruna Ferreira da Rocha.

Intervenção semelhante já acontece no início do bairro, na rua Eunice Weaver, entre a Avenida Olavo Bilac e a Rua Geralda Toledo de Melo, onde é feita correção de erosão nas margens do córrego. A obra já está na fase da concretagem.

Trânsito segue com fluidez

Por segurança, a ponte Carlos Chagas permanecerá interditada pela Defesa Civil. O trânsito, que precisou ser desviado, segue com fluidez pelo novo trajeto, que já está sendo sinalizado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

As linhas de ônibus 603, 636 e 655, que passam pelo local foram desviadas mas sem deixar de atender a comunidade do bairro. Quem acessa o bairro pelas avenidas Olavo Bilac ou JK, deve seguir pela rua Expedicionário Antônio Novaes, sentido bairro Monte Castelo, retornando pelas ruas Geraldo Gomes Ribeiro, Maria Geralda de Freitas e Pedro Ronzani. Aqueles que vão sair do bairro, sentido Centro ou Zona Norte, deverão fazer o trajeto inverso.