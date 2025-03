A partir da próxima terça-feira (11), o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) dará início a uma série de Oficinas Literárias, com o objetivo de estimular a criatividade e o aprimoramento da escrita. Serão ao todo oito encontros, sempre às terças-feiras, a partir das 15h. As inscrições são gratuitas e estão abertas para o público a partir de 16 anos.

Durante as oficinas, os participantes terão a oportunidade de explorar diferentes formas de escrita, aprender técnicas de composição textual e desenvolver sua própria produção poética. A proposta do curso é oferecer um ambiente colaborativo, onde cada aluno possa encontrar sua voz autoral a partir da leitura, análise e discussão de textos de diversos autores.

De acordo com a realizadora das oficinas, Hellen Karla Almeida, a proposta é proporcionar aos alunos uma imersão no processo criativo de outros escritores e incentivar a busca por uma identidade literária própria. “A cada encontro, discutiremos um poema diferente e um processo estético distinto, proporcionando um espaço de aprendizado e criação em conjunto”, explica.

Além da leitura e análise de textos de poetas brasileiros e estrangeiros, a programação contará com uma roda de conversa especial. No dia 25 de março, a psicanalista Nara Elisa Campos Moreira participará de um bate-papo com os alunos, abordando questões psicológicas relacionadas ao processo criativo.