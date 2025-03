A Polícia Civil de Minas Gerais, através da 5ª Delegacia, informou que foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito que vitimou um homem de 53 anos, ocorrido no último sábado (8), na interseção entre a Avenida Brasil e a Barão do Rio Branco.

O inquérito apura um suposto homicídio culposo. O condutor do veículo, um homem de 25 anos, foi ouvido nesta data, pela delegada responsável, Bianca Mondaini, e testemunhas já foram intimadas.

As imagens de câmeras de monitoramento analisadas até o momento indicam que o condutor teria realizado uma conversão proibida da Avenida Barão do Rio Branco para a Avenida Brasil, impossibilitando que o motociclista freasse a tempo, resultando na colisão e no óbito da vítima.

No momento do registro da ocorrência, o condutor afirmou estar trafegando pela Avenida Brasil, versão que foi contraditada pelas imagens analisadas. Durante o interrogatório, no entanto, o suspeito confirmou que realizou a conversão proibida.

As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os fatos e definir se o condutor será indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.