Na madrugada desta terça-feira (11), por volta das 5h, um incêndio atingiu uma residência no bairro Retiro, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que começaram no quarto de uma moradora que estava em surto psiquiátrico. Felizmente, não havia outras pessoas no imóvel no momento do incidente.

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, os filhos da moradora estavam na casa de parentes, o que evitou que houvesse vítimas. Assim que chegaram ao local, as equipes iniciaram os trabalhos de combate ao fogo, que incluiu a montagem do estabelecimento, a extinção das chamas, o rescaldo e a ventilação do ambiente.

O quarto onde o incêndio começou foi completamente destruído, e as chamas chegaram a se espalhar para outros cômodos da casa, mas foram controladas pelos bombeiros. Foram utilizados cerca de 2.000 litros de água no combate ao fogo. Apesar dos danos materiais, a estrutura da residência não foi comprometida.

Diante da gravidade do episódio e da possibilidade de novos surtos, a família da moradora foi orientada sobre a situação. O SAMU também foi acionado e encaminhou a mulher ao HPS, onde receberá atendimento especializado.