O Demlurb da divulgou a primeira convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público referente aos editais n.º 04/2025 e 05/2024. Os selecionados serão contratados imediatamente para os cargos de Motorista e Auxiliar de Serviços. A listagem completa com os nomes dos convocados está disponível no Atos do Governo.

Reunião geral

Os candidatos chamados devem comparecer a uma reunião geral na próxima sexta-feira (14), às 15h, no Auditório do 1º andar da PJF, situado na Avenida Brasil, 2001, no Centro. Para participar do encontro, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.

Durante a reunião, será realizada uma apresentação sobre as atividades que os novos servidores desempenharão, além da orientação quanto à documentação necessária e ao agendamento dos exames admissionais.

Entrega de documentos

Entre os dias 17 e 19 de março, os candidatos aprovados deverão entregar a documentação exigida no edital na Sede Administrativa do Demlurb, localizada na Avenida Francisco Valadares, 1000, Vila Ideal. O atendimento ocorrerá nos seguintes horários:

Manhã: das 8h30 às 11h

Tarde: das 14h30 às 17h

Aqueles que não comparecerem dentro do prazo estipulado podem perder o direito à vaga.

Tags:

Aprovados | Concurso | Concurso público | Convoca