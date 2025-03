Na noite de segunda-feira (10), uma mulher de 35 anos morreu após ser atropelada na Avenida Brasil, no Centro da cidade, próximo à esquina com a Rua Benjamim e nas imediações do Clube Olímpicos. O acidente mobilizou equipes de resgate, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com testemunhas, o atropelamento ocorreu por volta das 7h30. O SAMU foi acionado imediatamente para socorrer a mulher, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito.





Tags:

Centro