Termina nesta quarta-feira (12), a prorrogação do prazo para o pagamento à vista do IPTU 2025 com desconto de 10% em Juiz de Fora. A redução no valor do imposto à vista, é válida apenas para os cidadãos que não têm débitos anteriores.

Para pagar em em cota única, basta acessar o site da Prefeitura de Juiz de Fora na aba Emissão IPTU 2025, ou ir até uma das unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) Confira os endereços abaixo

Para quem preferir parcelar, o IPTU 2025 poderá ser dividido em até dez vezes, com o vencimento da primeira parcela marcado para o dia 20 de março.

Encontre o Diga mais próximo de você

Diga | Centro

Avenida Barão do Rio Branco, 1843 (2° andar);

Prédio-Sede da Prefeitura de Juiz de Fora - Avenida Brasil, 2001;

PAM Marechal - Rua Marechal Deodoro, 496;

Procon - Avenida Presidente Itamar Franco, 992

Diga | Sul

Rua Porto das Flores, 276 - Santa Luzia

Diga | Centro/ Sul

Rua São Mateus, 300 - São Mateus



Diga | Norte

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900 (Loja 14) - Francisco Bernardino (Moinho);

Praça Coronel Jeremias Garcia - Benfica



Diga | Nordeste

Avenida Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha

Diga | Oeste

Avenida Presidente Costa e Silva, 2066 - São Pedro