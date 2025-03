Na noite desta terça-feira (11), por volta das 20h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em uma residência localizada no bairro Miguel Marinho, em Juiz de Fora. Segundo informações da corporação, ao chegarem ao local, os militares constataram que as chamas já haviam sido controladas pelos próprios moradores.

De acordo com relatos de testemunhas, o fogo teve início em um colchão dentro de um dos quartos da casa, supostamente provocado por uma moradora em meio a um atrito familiar. As chamas ficaram concentradas no cômodo e atingiram alguns móveis, mas não se alastraram para outras partes da residência.

Um dos moradores, um homem de aproximadamente 30 anos, que ajudou a combater o incêndio, inalou uma grande quantidade de fumaça e começou a apresentar dificuldades respiratórias. Diante da situação, a equipe do SAMU foi acionada. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

Após o controle do incêndio, o Corpo de Bombeiros realizou o rescaldo do local, retirando materiais queimados e verificando se havia riscos de reignição das chamas. A Defesa Civil não precisou ser acionada, pois a estrutura da residência não sofreu danos graves.