Um homem de 51 anos ficou ferido em um acidente envolvendo dois carros na estrada Engenheiro Gentil Forn, no bairro São Pedro. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (11).

Segundo informações do SAMU, a vítima relatou ter batido o rosto contra o volante, apresentando sangramento na face. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado para a UPA Norte, no bairro Benfica.

