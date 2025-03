A solidariedade e a boa gastronomia se encontram na 9ª edição da Feijoada Beneficente da ASCOMCER, que acontece no dia 26 de abril, das 13h às 20h, no Trade Hotel, em Juiz de Fora. O evento promete oferecer uma experiência única de sabores e entretenimento, com o objetivo de arrecadar fundos para o tratamento especializado dos pacientes oncológicos atendidos pela instituição, que assiste mais de 5 mil pacientes em 98 cidades da região.

O cardápio desta edição está recheado de opções, com mais de cinco tipos de feijoada e delícias da tradicional Costelaria do Zé, como pastelzinho de costela, bolinho de arroz com costela e escondidinho de costela. Além disso, o evento contará com um cantinho mineiro, repleto de especialidades regionais, acompanhamentos variados, sobremesas irresistíveis e o tradicional cantinho da couve, com preparo ao vivo. Tudo será servido no sistema open food e open bar, incluindo bebidas não alcoólicas, cervejas e drinks especiais.

A programação musical promete animar o público com apresentações do DJ Célio Negrão, da dupla Renan & Christiano, do Grupo Samba A La Carte, do cantor Hiel e do Grupo Baqueta de Ouro. Para as famílias que desejam levar crianças, o evento contará também com um espaço kids, garantindo diversão para todas as idades.

Os ingressos já estão à venda por R$ 270,00, incluindo uma camiseta personalizada. Eles podem ser adquiridos na sede da ASCOMCER (Av. Itamar Franco, 3.500 - Cascatinha), no Zine Cultural (Praça Menelick de Carvalho, 150) ou online. As camisetas serão entregues em abril, com data e local a serem anunciados.