Juiz de Fora está entre as 91 cidades brasileiras escolhidas para sediar o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2025. O evento tem como objetivo promover a experimentação esportiva de forma lúdica para crianças com e sem deficiência, incentivando a inclusão e o desenvolvimento do paradesporto.

Na cidade, a iniciativa é fruto de uma parceria entre o Centro de Referência Paralímpico da Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

O secretário de Esporte e Lazer, Marcelo Matta, destacou a importância do festival para o fortalecimento do esporte no município e ressaltou o apoio da prefeita Margarida Salomão na promoção de atividades esportivas. “Esse será mais um evento importante para o desenvolvimento do esporte em Juiz de Fora. Já temos uma parceria com a UFJF e o Comitê Paralímpico Brasileiro, que acontece na Faculdade de Educação Física, e este evento fortalece essa parceria”, afirmou.

Assim como nos anos anteriores, o evento acontecerá em duas etapas: a primeira no dia 14 de junho, e a segunda em 20 de setembro, respectivamente em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e ao Dia do Atleta Paralímpico, comemorado em 22 de setembro.

A edição de 2024 do festival registrou um número recorde de inscritos, com mais de 44 mil crianças participando das duas etapas do evento, realizado em 120 núcleos pelo país. A expectativa para 2025 é ampliar ainda mais esse alcance.

O Festival foi realizado pela primeira vez em 2018, com 48 locais e mais de 7 mil criancas. Em 2019, o evento teve 70 sedes e recebeu mais de 10 mil inscritos. No ano seguinte, a acao foi cancelada devido a pandemia de Covid-19 e retornou em 2021, com 8 mil participantes em 70 nucleos. Em 2022, foram atendidas 15 mil criancas. Ja em 2023, o Festival Paralimpico passou a ter duas edicoes anuais. Em maio, o evento contou com 21 mil participantes, assim como em setembro, somando um total de 42 mil inscricoes acumuladas no ano.

