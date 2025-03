Nessa terça e quarta-feira (11 e 12), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com o Ministério Público (MPMG), deflagrou operação de combate ao tráfico de drogas no interior de unidades prisionais. A ação ocorreu nos municípios de Muriaé e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

Durante a ação, duas mulheres, de 30 e 31 anos, foram presas em flagrante por tráfico de drogas, nos bairros Chácara Brum e Gaspar, em Muriaé. Em Juiz de Fora, uma residência no bairro Ladeira também foi alvo da operação.

Além das prisões, foram apreendidos tabletes de maconha já embalados e envolvidos em material plástico e látex, prontos para serem introduzidos pelas visitantes, além de itens utilizados para fracionamento e embalagem das substâncias. Um veículo avaliado em R$ 140 mil também foi apreendido.

As mulheres detidas foram encaminhadas ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Crime

As investigações conduzidas pela PCMG em Muriaé apontaram que um grupo de mulheres, companheiras de detentos vinculados a uma facção criminosa, persuadia outras visitantes a introduzirem entorpecentes em cavidades corporais, com o objetivo de burlar a fiscalização do sistema prisional.