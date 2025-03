Neste sábado (15), o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), em Juiz de Fora, será palco para "Morada", um espetáculo da companhia mineira AFO!TA Teatro. A peça terá duas sessões, às 19h e às 21h, e a entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente pelo Sympla ou no local, uma hora antes de cada sessão.

Sobre o Espetáculo

"Morada" explora, com humor e ironia, como as dinâmicas familiares refletem as transformações sociais. O espetáculo convida o público a repensar laços, afetos e convenções, desconstruindo estereótipos de forma lúdica e provocativa, com uma identidade mineira marcante.

A montagem conta com atores de diversas cidades de Minas Gerais, como Barbacena, São João del Rei, Barroso, Elói Mendes e Juiz de Fora, aproximando ainda mais a produção do público local. "Trazer 'Morada' para Juiz de Fora é uma forma de fortalecer a cena cultural independente e ampliar o acesso ao teatro de grupo feito no interior", destaca o ator e diretor musical Kaíke Barto.

Sobre a Companhia

Criada em 2016, a AFO!TA Teatro é um coletivo de artistas dedicados à criação coletiva e à dramaturgia autoral. Com oito anos de circulação, "Morada" já foi premiado pelo BDMG Cultural e pelo Funarte Circulação das Artes. Além disso, a companhia recebeu uma indicação ao Prêmio Cenym de Teatro Nacional em 2022, na categoria de Melhor Grupo.