A Cesama dará continuidade, neste domingo (16), à instalação do novo reservatório de água no Bairro Dom Bosco. A estrutura está localizada no cruzamento entre a Rua Monsenhor Gustavo Freire e a Avenida Olegário Maciel, uma região de grande fluxo de veículos e movimentação intensa devido à presença de residências, comércios e hospitais.

Para minimizar impactos no trânsito e no transporte público, a obra será realizada em etapas. No domingo, haverá interdição total do trecho da Avenida Olegário Maciel entre as ruas Benedito Reis Fortes e Monsenhor Gustavo Freire. Para garantir a fluidez viária, a Rua Monsenhor Gustavo Freire operará em mão dupla entre as ruas Benedito Reis Fortes e a Avenida Olegário Maciel.

As alterações também afetarão o transporte coletivo. As linhas de ônibus 510, 511, 512, 515 e 537 terão desvios no sentido Centro-Bairro. Os veículos seguirão pela Rua Monsenhor Gustavo Freire até acessar a Rua Vicente Beghelli, retomando o trajeto original a partir desse ponto.