Um incêndio em um veículo mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (14) no Portão Sul da UFJF. O incidente ocorreu por volta das 10h, quando uma VW/Kombi foi completamente tomada pelas chamas, exigindo a rápida intervenção dos bombeiros.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe realizou a avaliação da situação e deu início ao combate ao fogo utilizando duas linhas de ataque. A operação resultou na extinção total das chamas e na realização do rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

O veículo, que funcionava com combustível bi (gasolina/GNV), teve perda total. O condutor não soube informar a causa do incêndio. Felizmente, os dois ocupantes do carro conseguiram sair a tempo, sem ferimentos.

Por questões de segurança, o trânsito na região precisou ser totalmente interditado durante a operação de combate às chamas. Posteriormente, foi liberado em meia pista até a chegada da equipe da Secretaria de Transporte e Trânsito (SETTRA), responsável por organizar o fluxo de veículos na área afetada.

Tags:

bombeiros | Corpo de Bombeiros | incêndio