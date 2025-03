Um incêndio em uma residência no bairro Barreira do Triunfo deixou um idoso de 79 anos gravemente ferido na noite desta sexta-feira (14). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h e, ao chegar ao local, encontrou o homem com queimaduras em aproximadamente 80% do corpo, incluindo lesões nas vias aéreas.

De acordo com informações preliminares, o fogo teria começado após a vítima deixar uma vela acesa na cozinha antes de dormir. As chamas se alastraram rapidamente e, ao tentar escapar, o idoso precisou atravessar o fogo, sofrendo ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas utilizando uma linha de ataque e realizou a ventilação forçada para eliminação da fumaça. Após o controle total do incêndio e a realização do rescaldo, a operação foi encerrada.

A vítima foi socorrida por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA), estabilizada no local e encaminhada ao HPS em estado grave.