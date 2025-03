A Prefeitura de Juiz de Fora interditou, na tarde desta sexta-feira (14), um edifício localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 2635, no Centro da cidade. A interdição cautelar foi realizada devido à falta de manutenção do forro de gesso instalado em uma estrutura metálica na fachada do imóvel.

O proprietário do edifício havia sido notificado pela PJF durante a operação de fiscalização de marquises e apresentou a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), documento necessário para esse tipo de estrutura. No entanto, a falta de manutenção adequada do forro de gesso levou à continuidade da cobrança por parte da Prefeitura.

Uma nova inspeção foi realizada após uma denúncia recebida pelo WhatsApp da Fiscalização. Os Fiscais de Posturas identificaram riscos na estrutura e determinaram a interdição do local. Para garantir a segurança dos pedestres, a Secretaria de Mobilidade Urbana providenciou a sinalização e o isolamento da área.

O proprietário foi autuado em aproximadamente R$ 1.080,83 e recebeu um prazo até às 7h deste sábado (15) para iniciar a retirada do forro de gesso. Com a conclusão da remoção, os lojistas do edifício poderão retomar suas atividades normalmente.