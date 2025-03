A Cesama irá realizar, neste sábado (15), uma manutenção emergencial na rede de água da Rua Piauí, localizada no bairro São Bernardo, em Juiz de Fora. O serviço será executado das 8h às 12h e, para isso, o sistema de abastecimento será suspenso temporariamente.

De acordo com a Cesama, a intervenção pode comprometer o fornecimento de água no bairro São Bernardo e em parte dos bairros Santos dos Anjos e Jardim do Sol. Assim que os reparos forem concluídos, o abastecimento será retomado gradativamente, com previsão de normalização ao longo do dia.