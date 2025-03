Na noite de sábado (15), um acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate em Juiz de Fora. Por volta das 22h50, um veículo Fiat Cronos capotou na Estrada União Indústria, no bairro Niterói, deixando uma mulher ferida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas guarnições ao local. No momento da chegada das equipes, a vítima, uma mulher de 35 anos, já estava fora do veículo e recebia atendimento do Samu. Segundo os socorristas, ela estava consciente, mas apresentava desorientação e escoriações na face.

A área foi rapidamente isolada pelos bombeiros, e a Polícia Militar foi acionada para dar apoio e controlar o trânsito. A vítima foi imobilizada e conduzida a uma unidade hospitalar para avaliação médica especializada.