Na manhã de domingo (16), por volta das 6h20, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência no Rio Paraibuna, em frente ao Supermercado Açai. Um solicitante informou a presença de um veículo estava parcialmente submerso nas águas do rio. A testemunha, no entanto, não presenciou o momento da queda do automóvel e não soube informar se havia ocupantes dentro do carro.

Duas equipes de resgate foram enviadas ao local para realizar a avaliação da situação e o possível resgate de vítimas. Ao chegar, um bombeiro especializado vestiu um traje adequado para águas poluídas e entrou no veículo para realizar a vistoria.

Após a varredura no interior do carro, os bombeiros constataram que não havia nenhuma pessoa dentro do automóvel. Nenhuma vítima foi localizada nas proximidades. Diante disso, a Polícia Militar assumiu a ocorrência e acionou um guincho para a remoção do veículo do rio.

Ainda não se sabe as circunstâncias que levaram o veículo a cair na água. A polícia deverá investigar o caso para identificar o proprietário do automóvel e apurar os fatos.

Tags:

bombeiros | Encontrado | rio