Na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 7h, um incêndio em um veículo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no bairro Santa Helena, em frente ao Colégio Carmo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os bombeiros foram acionados e chegaram rapidamente ao local, conseguindo conter as chamas antes que o fogo se alastrasse. O veículo sofreu danos parciais, mas não houve comprometimento da fiação elétrica nem atingiu outros automóveis estacionados nas proximidades.

Por questões de segurança, a rua precisou ser interditada temporariamente durante o combate às chamas, mas o trânsito foi normalizado assim que os trabalhos foram concluídos. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.