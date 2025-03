Na noite do último domingo (16), por volta das 21 horas, um acidente foi registrado na Avenida Brasil, no bairro São Dimas, próximo à rodoviária de Juiz de Fora. Um veículo Gol/VW bateu violentamente contra um poste, deixando três pessoas feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar, no interior do carro estavam duas mulheres, de 23 e 25 anos, e um homem, de 27 anos, que era o motorista. Todos apresentavam múltiplos machucados e necessitaram de atendimento médico imediato. O Samu foi acionado e realizou o resgate das vítimas, encaminhando-as ao HPS.

Segundo o Samu, a passageira do banco da frente, de 23 anos, teve um ferimento na cabeça, um corte no rosto e uma possível fratura na perna esquerda. A outra passageira, também de 23 anos, que estava no banco de trás, sofreu machucados no rosto e pode ter fraturado a perna esquerda. O motorista, de 27 anos, teve ferimentos e suspeita de fratura nas costelas.

O impacto da batida também resultou na interdição da pista da esquerda da Avenida Brasil, até que o veículo fosse retirado do local. O carro ficou sob responsabilidade da Polícia Militar de Minas Gerais. Além disso, fios de telefonia e internet foram rompidos e ficaram caídos sobre o veículo, mas não houve danos à rede elétrica.

