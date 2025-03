No próximo dia 19 de março, fiéis de diversas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora se reúnem para celebrar São José, patrono universal da Igreja. A data, que marca a memória do pai adotivo de Jesus, é uma oportunidade para exaltar sua humildade e fé, interrompendo, por um dia, o tempo quaresmal para homenagens e reflexões.

Durante uma catequese no início deste ano, o Papa Francisco destacou a importância de São José como exemplo de fé silenciosa. Apesar de nenhuma palavra sua ser registrada na Bíblia, sua obediência e prática da Palavra de Deus são fontes de inspiração para os cristãos.

Programação nas Paróquias de Juiz de Fora

Diversas comunidades da cidade prepararam uma programação especial em homenagem ao santo. Confira algumas das principais celebrações:

Paróquia São José – Bairro Costa Carvalho

Até 18 de março: Novena às 18h com Repique dos Sinos e Terço de São José, seguida da Novena do Manto Sagrado e Bênção do Santíssimo Sacramento às 19h.

Dia 19 de março: Missas às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h, 17h e 19h. Às 14h, haverá o Repique dos Sinos e Oração do Terço de São José.

Todos os dias haverá funcionamento de barraquinhas.

Igreja São José – Alto dos Passos (pertencente à Paróquia Bom Pastor)

Tríduo: De 16 a 18 de março, com Missas às 19h.

Dia 19 de março: Missas às 7h e 19h.

Igreja São José – Chapéu D’Uvas (Paróquia Nossa Senhora da Assunção)

Dia 19 de março: Missa às 19h, seguida de procissão luminosa.

Igreja São José – Distrito de Valadares (Paróquia Nossa Senhora das Estradas)

Tríduo: De 16 a 18 de março, com Terço pelas almas no dia 17 (18h) e Missa em Lúcia Mara no dia 18 (19h30).

Dia 19 de março: Missa às 8h, seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento, que ficará exposto o dia todo. Às 19h30, Missa Solene com Bênção do Santíssimo.

Atividades Extras: De 20 a 23 de março, haverá Terço pelos enfermos, Terço dos Homens, leilões e atrações musicais.

Programação nas Cidades do Território Arquidiocesano

Paróquia São José – Bicas/MG

Até 18 de março: Novena às 19h.

Dia 19 de março: Missas Solenes às 9h30 e 19h, além do tradicional Almoço do Padroeiro às 12h no Esporte Clube Biquense.

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (Distrito de Belmiro Braga/MG)

Dia 19 de março: Procissão às 18h30 e Santa Missa às 19h.

Igreja São José – Liberdade/MG (Paróquia Bom Jesus do Livramento)

Tríduo: De 16 a 18 de março, com Missas às 19h.

Dia 19 de março: Missa e Procissão às 19h, seguida de funcionamento de barraquinhas.

Dia 23 de março: Missa no Santuário às 19h, seguida de ação entre amigos em prol da reforma da igreja.

Igreja São José – Lima Duarte/MG (Paróquia Nossa Senhora das Dores)

Dia 19 de março: Procissão e Missa Solene às 17h, seguidas de leilão.

Igreja São José – Santana do Deserto/MG (Paróquia Sant’Ana)

Abertura da Festa (15 de março): Terço Mariano às 19h e Show de Prêmios.

Atividades de 16 a 19 de março: Missas, Almoço Festivo, Show de Prêmios e a tradicional Procissão saindo da Matriz Nossa Senhora Aparecida, em Levy Gasparian (RJ), às 18h do dia 19, seguida de Missa Solene.