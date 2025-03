A artista multicultural Dani Brito apresenta “Aya: vestindo a cultura negra de Juiz de Fora”, primeira exposição do ano no Centro Cultural Dnar Rocha. A mostra celebra e resgata as ricas heranças africanas que permeiam a identidade cultural da cidade, reunindo uma coleção de figurinos meticulosamente elaborados, cada um deles um tributo às tradições, mitologias e expressões artísticas das comunidades afro-brasileiras.

A exposição destaca maxivestes confeccionadas com estampas inspiradas na simbologia Adinkra, um conjunto de ícones pertencente ao povo Ashanti, atualmente localizado em Gana, Burkina Faso e Togo. Os Adinkras são ideogramas que expressam valores tradicionais, ideias filosóficas, códigos de conduta e normas sociais. Dani Britto realizou uma pesquisa aprofundada sobre esses símbolos, que, ao longo do tempo, evoluíram de representações cerimoniais, especialmente em funerais, para aplicações mais amplas na moda e na arte.

O projeto “Aya” é viabilizado pelo edital Quilombagens 2023, com o apoio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), da Prefeitura de Juiz de Fora e da Faculdade Estácio de Sá. A mostra tem a curadoria de Carlos Elias.

Sobre a artista

Dani Brito é uma artista multilinguagem que explora em seus trabalhos tanto suportes e técnicas clássicas e artesanais quanto digitais. Atua como artista plástica, estilista, figurinista, ilustradora, pintora, designer, maquiadora artística e craft maker. Mestra em Arte e Cultura Contemporânea pela UERJ, bacharel e licenciada em Educação Artística pela UFJF e especialista em Moda, Arte, Cultura e Comunicação, bem como em Cinema e Linguagem Audiovisual, Dani também é articuladora cultural do Programa Gente em Primeiro Lugar.

Empreendedora criativa, à frente da marca Mercado da Salvação, desenvolve pesquisas digitais e ilustração com o projeto EVA – Escola Virtual de Artes. Com mais de 20 anos de experiência, já realizou trabalhos para clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Caraíva (BA), Rio Grande do Sul, entre outras localidades. Desde 2014, é professora dos cursos de Design Gráfico e Design de Moda da Estácio.

“Receber a exposição ‘Aya’ como abertura da nossa programação de 2025 é um marco significativo para o Centro Cultural Dnar Rocha. Essa mostra valoriza a ancestralidade e reafirma nosso compromisso com a diversidade cultural e a expressão artística afro-brasileira. A trajetória de Dani Brito, como artista e articuladora cultural do Programa Gente em Primeiro Lugar, enriquece ainda mais esse momento. Convidamos toda a comunidade a prestigiar esse trabalho tão potente e inspirador”, destacou o coordenador do Centro Cultural Dnar Rocha e do Programa Gente em Primeiro Lugar, Fernando Valério.

Serviço:

Exposição: Aya: vestindo a cultura negra de Juiz de Fora

Artista: Dani Brito

Data: 18 de março (abertura)

Local: Galeria de Artes Visuais do Centro Cultural Dnar Rocha (R. Mariano Procópio, 973, Mariano Procópio)

Horário: 14h

Entrada gratuita