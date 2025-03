Referência para atendimentos em Urgência e Emergência para Juiz de Fora e região, o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) recebeu novos equipamentos para modernizar a estrutura de atendimento. Ao todo, 57 novos equipamentos foram incorporados à rotina de trabalho do hospital, com o objetivo de oferecer o melhor atendimento à população, além de integrar novas tecnologias à rotina de trabalho dos servidores.

23 novas camas elétricas hospitalares

As novas camas hospitalares possuem design moderno, robustez e dão mais conforto aos pacientes. Elas serão incorporadas aos leitos da Sala de Urgência, Centro de Terapia Intensiva (CTI) e a Sala de Cirurgia, setores que exigem o máximo de qualidade e eficiência em equipamentos.

As camas de alta tecnologia proporcionam um conforto ergonômico excepcional aos pacientes. A funcionalidade elétrica das camas permite ajustes precisos, facilitando o posicionamento ideal para cada paciente e contribuindo para o seu bem-estar durante a internação. Além disso, a facilidade de manuseio das camas otimiza o tempo e a eficiência dos cuidados prestados, o que simplifica o trabalho da equipe multidisciplinar, formada pelos médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas e nutricionistas.

Visando a otimização dos recursos, bem como garantir que todos os pacientes tenham acesso a equipamentos de qualidade, as camas anteriormente utilizadas nos setores de urgência, Centro Tratamento Intensivo e Sala de Cirurgia serão realocadas para setores de menor complexidade, como a enfermaria e as alas de observação. A aquisição dessas novas camas e a redistribuição das camas existentes representam o esforço contínuo da Secretaria de Saúde (SS) em investir na melhoria da infraestrutura e na qualidade dos serviços prestados.

Mais modernidade com 26 novos monitores

Os novos monitores hospitalares simbolizam um grande avanço na infraestrutura do Centro de Terapia Intensiva (CTI). Equipados com um conjunto expandido de marcadores de monitorização, esses dispositivos permitem à equipe multidisciplinar acompanhar os pacientes com maior precisão e abrangência.

A tecnologia dos novos monitores possibilita a coleta e análise de um espectro mais amplo de dados fisiológicos, proporcionando uma visão holística do estado de saúde de cada paciente. Essa capacidade aprimorada de monitorização se traduz em diagnósticos mais precisos, intervenções mais oportunas e, consequentemente, melhores resultados clínicos.

A coordenadora do Centro de Terapia Intensiva e da Sala de Urgência do HPS, Fraulein Guimarães Fuscaldi, destaca os benefícios dos novos equipamentos aos pacientes e funcionários. "Os novos equipamentos permitem um melhor cuidado ao paciente, e nós temos uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. As novas camas são melhores, ajudam no posicionamento do paciente e nos cuidados de enfermagem, principalmente. Os monitores dão melhor precisão para os dados do paciente e seus sinais vitais como saturação, pressão arterial e temperatura, que são dados essenciais.

Fraulein também ressalta a necessidade de acompanhamento contínuo dos pacientes e a melhora gerada pelos novos equipamentos, "todos os pacientes em tratamento intensivo precisam ficar monitorados vinte e quatro horas por dia, então tudo isso (novos equipamentos) aprimora o tratamento e facilita a melhora do quadro clínico do paciente", conclui.

Os monitores e camas elétricas foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado estadual Roberto Cupolillo (Betão), no valor de R$ 2 milhões. Outros R$ 300 mil também foram indicados para insumos dentro do hospital. Além do avanço tecnológico proporcionado pela aquisição das novas camas e novos monitores, o HPS foi contemplado com uma balança portátil, quatro balanças antropométricas e três armários de aço. Ao priorizar o conforto e o bem-estar dos pacientes, bem como a eficiência do trabalho da equipe multidisciplinar, a Secretaria de Saúde reafirma seu compromisso com a excelência nos cuidados em saúde.

Reformas internas

A Prefeitura de Juiz de Fora segue empenhada na revitalização do HPS, como parte do Programa Boniteza. Na recepção, o guarda-corpo foi modernizado, a porta de acesso substituída, as paredes revitalizadas e o piso substituído por material antiderrapante, visando maior segurança.

A estrutura interna está sendo beneficiada com reformas na enfermaria masculina, incluindo a substituição de revestimentos e equipamentos sanitários. O propósito primordial dessas ações é criar um ambiente mais acolhedor e seguro para pacientes, funcionários e visitantes, assegurando a continuidade e a excelência dos serviços prestados pelo HPS.

Atendimentos

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) se configura como um centro de referência em atendimento de Urgência e Emergência para Juiz de Fora e região, contando com uma equipe multidisciplinar de 620 profissionais altamente qualificados. A gama de especialidades abrange áreas cruciais como cirurgia geral, ortopedia, neurologia, clínica médica, gastroenterologia, entre outras, assegurando uma abordagem abrangente e integrada para os pacientes.

A infraestrutura do hospital compreende 140 leitos, três salas cirúrgicas e dois Centros de Terapia Intensiva, permitindo a realização de procedimentos complexos e o cuidado intensivo de pacientes em estado crítico.

O HPS registra uma alta demanda por seus serviços, com uma média mensal de 7.800 atendimentos, 167 cirurgias e 491 procedimentos diversos. Em 2024, o Hospital alcançou a marca de aproximadamente 100 mil atendimentos de porta (98.130), demonstrando sua capacidade de resposta às necessidades da população, e realizou 2012 cirurgias, consolidando sua expertise em procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.