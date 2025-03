Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a PJF organizou uma semana de eventos que reforçam a importância da preservação ambiental, da sustentabilidade e do enfrentamento às mudanças climáticas. A programação ocorre de 21 a 30 de março e conta com atividades gratuitas e abertas ao público.

As atividades são coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, em parceria com diversas secretarias municipais, empresas e organizações. Entre os parceiros estão a Cesama, a Empav, o Demlurb, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, além de instituições acadêmicas e do setor produtivo.

Programação:

21/03 - Sexta-feira - 12h às 15hLocal: Em frente ao Cine-Theatro CentralEvento: "Parada Ambiental"Atividades: Atividades educativas, distribuição de mudas e coleta seletiva.

23/03 - Domingo - 9h às 12hLocal: Praça da EstaçãoEvento: "Edição especial do Rua de Brincar"Atividade: Apresentação do Coral da Cesama.

25/03 - Terça-feira - 16hLocal: Auditório do prédio-sede da PrefeituraEvento: "Nossa Água"Atividades: Primeiro pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais e assinatura do convênio para desenvolvimento de um processo inovador de valorização de resíduos sólidos orgânicos.

26/03 - Quarta-feira - 18h30Local: Teatro Paschoal Carlos MagnoEvento: "Painel: Mulheres e Mudanças Climáticas: Liderança, desafios e soluções"Atividade: Lançamento do Nupdec Mulheres.

28/03 - Sexta-feira - 9hLocal: Distrito Rosário de MinasEvento: "Dia de Campo: Água para produção de alimentos saudáveis"

28/03 - Sexta-feira - 15hLocal: Bairro Milho BrancoEvento: "Projeto Piloto: Rotatória Verde"

30/03 - Domingo - 8h às 13hLocal: Parque da LajinhaEvento: "Domingo no Parque"Atividades: Stands informativos, atividades esportivas, educação ambiental, distribuição de mudas e composto orgânico.

24/03 a 28/03 - Segunda a Sexta-feira - 8h, 10h e 14hLocal: ETA Castelo BrancoEvento: "Visita das Escolas Municipais à Estação de Tratamento de Água"