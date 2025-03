A PJF abriu inscrições para o projeto "Bom de Bola". O programa foi expandido para dez núcleos na cidade e atende crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, oferecendo aulas gratuitas de futebol em diversos bairros.

Em 2024, 690 meninos e meninas participaram do programa, e a expectativa é de que esse número aumente com a inclusão dos bairros São Benedito e Santo Antônio. Há vagas disponíveis em todos os núcleos, e as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h, além das manhãs de sábado, das 8h ao meio-dia.

Para participar, os interessados devem procurar o responsável pelo núcleo no campo, nos dias e horários de treino. A inscrição exige a apresentação de um atestado médico que autorize a prática esportiva. Como os participantes são menores de 18 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis no ato da inscrição.

Núcleos do projeto em Juiz de Fora:

Barreira do Triunfo – A.A. Barreira (Rua Minervina Maria de Jesus, 06 – Novo Triunfo)

São Geraldo – Clube dos Comerciários (Rua Antônio de Paula Moraes, 271)

Parque Municipal (Rua do Contorno, 8 – Nova Califórnia)

Nova Era I (Rua Dr. Bezerra de Menezes, 638 – Nova Era I)

Progresso – Campo da CAEM (Rua Dr. Arlindo Leite, s/nº)

São Pedro – Campo do Nova União (Rua Arthur Peterson, 12 – Jardim Casablanca)

Santa Rita (Rua Nova, s/nº – Vila Sô Neném / Santa Rita)

Santo Antônio – Campo do Santo Antônio (Rua Domingos Dalamura, s/nº – Santo Antônio)

Santa Cruz – CAEM São Damião (Rua Joaquim Ribeiro de Oliveira, s/nº – Santa Cruz)

São Benedito – CAEM EMPAV (Rua José de Souza Chagas, 149 – Bairro São Benedito)