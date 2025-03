Na manhã desta quarta-feira (19), um acidente de trânsito na Avenida Juiz de Fora, na Serra do Bandeirantes, envolvendo dois veículos e duas motos, deixou cinco pessoas feridas. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar.

Segundo informações, o motorista de um automóvel perdeu o controle e colidiu com duas motocicletas e outro carro, deixando cinco pessoas feridas. Entre as vítimas, os motociclistas foram os mais afetados. Um jovem de 21 anos sofreu suspeita de fratura no membro inferior esquerdo e na clavícula. Outro motociclista, de 20 anos, teve um corte na mão esquerda.

Nos automóveis, três pessoas foram atendidas pelo SAMU. Um homem de 61 anos, sem lesões visíveis, relatou ter perdido a consciência. Um jovem de 22 anos, também sem ferimentos aparentes, queixou-se de dor ao respirar. Já uma mulher de 32 anos apresentava dor no membro superior esquerdo.

Todas as vítimas foram atendidas no local e encaminhadas para unidades hospitalares para avaliação médica. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

