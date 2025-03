Nesta sexta-feira (21), às 18h30, acontecerá no Teatro Paschoal Carlos Magno (Rua Gilberto de Alencar 1, Centro), a abertura da VI Conferência para a Promoção da Igualdade Racial de Juiz de Fora. Realização conjunta entre a sociedade civil e o poder público, esta edição terá a presença ilustre da Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Macaé Evaristo, que virá a Juiz de Fora especialmente para o evento.

Macaé Maria Evaristo dos Santos é professora, assistente social e mestre em educação. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal de Educação de Belo Horizonte e de secretária estadual de Educação de Minas Gerais. Também foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, de 2013 a 2014, no governo Dilma Rousseff. Em setembro de 2024, foi indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Para Giane Elisa Sales de Almeida, Secretária Especial da Igualdade Racial de Juiz de Fora, “A vinda da ministra transforma nossa conferência num momento de celebração! Celebração por Macaé estar à frente do Ministério dos Direitos Humanos. Celebração pela criação da SEIR e celebração por estarmos juntos - ministério, prefeitura e conselho - garantindo a existência de um importante espaço de participação popular”, afirma, referindo-se ao fato de que a conferência deste ano está sendo organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, através da recém-criada SEIR, e pela Comissão Municipal para a Promoção da Igualdade Racial (Compir/JF).

Nesta edição a conferência terá como tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”. Para falar sobre estes temas, a organização convidou, além da Ministra Macaé, o professor e orientador no Programa de Pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Prof. Dr. Babalawô Ivanir dos Santos e o Secretário de Planejamento e Formulação de Políticas e Secretário de Políticas de Ações Afirmativas da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), do Governo Federal, Martvs Chagas. A mesa será mediada pela Secretária Giane Elisa.

