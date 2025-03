A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em Juiz de Fora, um homem, de 54 anos, e recuperou dois tratores furtados. A prisão e a recuperação dos veículos agrícolas ocorreram na manhã desta quarta-feira (19) durante a Operação Rastro de Aço, uma ação conjunta das delegacias de Muriaé, Cataguases e Juiz de Fora, que desarticulou uma organização criminosa especializada em furtos de tratores, gado e equipamentos utilizados em propriedades rurais.

Investigação e localização de veículos

As investigações tiveram início no dia 13 de março deste ano, em Muriaé, após o furto de dois tratores, avaliados em R$ 360 mil. A partir de levantamentos do setor de inteligência, os policiais civis localizaram os veículos utilizados no crime e ainda identificaram os demais envolvidos, uma mulher de 50 anos e outros dois homens, de 24 e 32 anos.

Na última segunda-feira (17/3), policiais do setor de inteligência em Juiz de Fora encontraram um caminhão envolvido no furto, escondido em um sítio no bairro Igrejinha, na zona norte de Juiz de Fora. Com base nas evidências reunidas, a PCMG solicitou e obteve mandado de busca e apreensão junto ao plantão judiciário de Muriaé.

Os dois tratores foram recuperados pelos policiais no bairro Humaitá, na zona rural de Juiz de Fora.

Desmanche clandestino

Durante o cumprimento da ordem judicial, além do caminhão utilizado no crime, os policiais localizaram outros caminhões de procedência duvidosa, peças de veículos desmontados (indicando a existência de um desmanche clandestino) e grande quantidade de fios de alta tensão, possivelmente furtados.

Por esse motivo, o responsável pelo local, já conhecido no meio policial, foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa e receptação.

As investigações prosseguem para a recuperação dos tratores furtados, bem como a identificação e captura dos demais integrantes da organização criminosa.

O suspeito detido hoje foi encaminhado ao sistema prisional.

