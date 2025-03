A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), realizou uma melhoria no fluxo viário no trecho da Avenida Brasil, próximo a um supermercado na altura da do número 601. Agora, na pista sentido Vila Ideal, a faixa da direita passa a ser exclusiva para acesso ao Viaduto Engenheiro Renato José Abramo.

Para garantir que o trânsito funcione de forma tranquila e ordenada, os semáforos terão alterações, permitindo o acesso ao viaduto com mais tempo de tráfego com sinal verde e organizando o fluxo nos demais sentidos de forma independente.