Se você já foi aluno, funcionário, professor, vizinho, tem ou já teve alguma ligação ou laço com a Escola Estadual Sebastião Patrus, de Juiz de Fora, procure a instituição de ensino, de 24 a 28 de março, para contar a sua história com o local.

Na próxima semana, o estabelecimento vai receber a equipe do projeto Moradores | Educação, realizado pelo MPMG e a Secretaria Estadual de Educação. O objetivo do projeto é resgatar histórias e memórias das instituições de ensino por meio de depoimentos de professores, estudantes, funcionários, vizinhança, ex-alunos, ex-funcionários, e qualquer pessoa que tenha ou já teve uma ligação com a instituição de ensino.

A primeira atividade será uma oficina cultural com os alunos para que eles aprendam técnicas básicas de fotografia, filmagem, registro e documentação de histórias. A partir da quarta-feira, 26 de março, será montada, no local, uma tenda de ouvir histórias para que a equipe profissional de fotógrafos, videomakers e jornalistas do Moradores | Educação colha os depoimentos da comunidade. Com o material produzido, será feito um filme documentário, um varal fotográfico, um catálogo de histórias e uma exposição de imagens em imensos painéis que ocuparão um local público da cidade. O lançamento será no dia 13 de maio.

Sobre o projeto

O Moradores | Educação foi idealizado pela Nitro Histórias Visuais e é um braço do Projeto Moradores – A Humanidade do Patrimônio. Esta primeira fase é uma realização do Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (CIRC), com a parceria da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, o apoio do Ministério Público de Minas Gerais e viabilizado com recursos de medidas compensatórias obtidos pelo MPMG, via Plataforma Semente. O Projeto Moradores | Educação é um movimento cultural pela valorização das instituições de ensino como território de pertencimento para toda a comunidade escolar e lugar de memória para milhares de pessoas que passaram por elas ou vivem no seu entorno.