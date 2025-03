Um motorista ficou ferido em uma colisão frontal na BR 267, em Juiz de Fora, na noite dessa quinta-feira (20). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para o local, no trecho urbano da rodovia, entre o trevo da Avenida JK e o trevo do condomínio Tamboré.

A colisão envolveu uma VW/Amarok, que invadiu a contramão e bateu contra uma Fiat/Strada. O motorista da Amarok, um homem de 63 anos, sofreu múltiplas escoriações e foi atendido pelo, sendo encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Já no Fiat/Strada, uma família composta por um homem de 57 anos, uma mulher de 38 anos, uma adolescente de 14 anos e uma criança de 10 anos, não teve ferimentos aparentes e foi liberada no local pelo SAMU.

Os quatro ocupantes do Fiat já haviam sido retirados dos veículos por populares quando o CBMMG chegou, e nenhuma das vítimas estava presa às ferragens. A pista precisou ser interditada por aproximadamente uma hora, sendo que a PMMG ficou no local até a chegada da PRF. Testemunhas relataram que um ônibus também teria se envolvido no acidente, mas o motorista fugiu antes de ser identificado.

Tags:

acidente | bombeiros